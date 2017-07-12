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В Бишкеке пропала 14-летняя девочка. Возможно, ее похитили

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Айдана Абдуваитова

В Бишкеке пропала 14-летняя Каролина Сизинцева. Девочку, возможно, похитили. Об этом "ВБ" сообщили в инициативной группе "Совет общественной безопасности".

Сизинцева Каролина 2003 года рождения проживает в Бишкеке. В последний раз она выходила на связь 10 июля в 18.00, когда вышла с уроков танцев. С тех пор ее телефон выключен, родные не могут ее найти. Они же сообщили о пропаже в милицию, распространяются ориентировки.

Родственники считают, что, возможно, ее похитили. До этого ее видели в компании 19-летнего парня. Он тоже не выходит на связь, и родители молодого человека не знают, где он.

Родные девочки просят всех, кто видел ее или обладает какой-нибудь информацией, сообщить по номеру:

0557 32 01 37 (инициативная группа СОБ КР) и 0554 27 22 67 (брат Каролины).

Приметы:

Была одета в светлые бермуды до колен, ярко-розовую футболку с рисунком кошки, в руках был скейт красного цвета.

Рост 1 м 60 см, глаза карие, волосы русые, до плеч.

URL: http://www.vb.kg/363168
Теги:
дети, похищение, розыск
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