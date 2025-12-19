Погода
Президент Садыр Жапаров встретился с Императором Японии Нарухито

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 декабря, в рамках официального визита в Японию встретился с Императором Японии Нарухито.

Обсуждены вопросы укрепления дружественных связей, развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширения взаимопонимания и доверия между народами Кыргызстана и Японии.

Император Нарухито тепло приветствовал Главу государства, подчеркнув значимость его визита для дальнейшего углубления кыргызско-японских отношений.

В свою очередь Президент отметил, что кыргызский народ испытывает искренние теплые чувства к дружественному японскому народу, высоко ценит его культуру и традиции.

Садыр Жапаров высоко оценил успешное проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Осаке и выразил значимость присуждения Национальному павильону Кыргызстана золотой награды в категории "Расширение жизненных возможностей".

Президент обозначил важную роль японских технологий и образовательных программ, в социально-экономическом развитии Кыргызстана. Также была особо отмечена стипендиальная программа Японии, которая оказывает содействие в формировании нового поколения государственных служащих.

Глава государства сказал, что наблюдается устойчивый рост интереса молодежи Кыргызстана к японскому языку и культуре, и что в настоящее время около 700 студентов обучаются японоведению и японскому языку в четырех высших учебных заведениях страны.

Садыр Жапаров с высоким уважением отметил научную деятельность Императора в сфере водных ресурсов и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в сфере устойчивого развития горных регионов. Он также пригласил Императора Нарухито принять участие во Втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25", который состоится в 2027 году.

В завершение встречи Президент Садыр Жапаров поблагодарил теплый прием и пригласил Императора Нарухито посетить Кыргызстан в удобное для него время.


Садыр Жапаров, Япония, Кыргызстан
