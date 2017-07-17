Один из сторонников Жапарова проходит потерпевшим по делу о пытках

Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по сторонникам экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

На судебном процессе подсудимый Айдинбек Шамшидин уулу вновь попросил отпустить его под домашний арест в связи с тяжелой болезнью отца. Его поддержала глава правозащитного центра "Кылым Шамы" Азиза Абдирасулова.

Она сообщила, что Шамшидин уулу проходит потерпевшим по делу о пытках в отношении сторонников Жапарова, вышедших на митинг 25 марта этого года. В настоящий момент уголовное дело находится в Генеральной прокуратуре.

"Шамшидин уулу является жертвой пыток. Он официально признан таковым Генеральной прокуратурой. По данному факту возбуждено уголовное дело в отдельном производстве. Кроме того, у подсудимого серьезно болен отец. Я также прошу дать ему возможность побыть с отцом. Я лично ручаюсь за то, что он будет приходить на каждый процесс. Проявите снисходительность и человечность", - сказала Абдирасулова, обращаясь к судье.

В свою очередь другие адвокаты поддержали подсудимого и общественного защитника.

Однако представитель гособвинения выступил против, объяснив это тем, что необходимости в том, чтобы отпустить подсудимого под домашний арест, нет.

Судья Марат Сыдыков вышел в совещательную комнату для принятия решения.