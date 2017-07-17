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Сборная Кыргызстана стартует на Сурдлимпийских играх в Турции

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана примет участие в Сурдлимпийских играх, которые пройдут с 18 по 30 июля в городе Самсун (Турция).

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, на этих играх честь республики будут защищать 10 спортсменов, они поборются за награды по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо и таэквондо.

В зале заседания госагентства глава ведомства Канат Аманкулов напутствовал сборную и вручил флаг страны капитану команды.

Он отметил, что главное – не количество спортсменов в команде, а ее сплоченность. "На этих соревнованиях наши спортсмены должны показать все свои навыки, умения, дисциплину и отличную подготовку, которую дали тренеры. Выступите как единая и дружная команда. Это ваши игры и вам, спортсменам, представляющим Кыргызстан, положено показать отличный результат", - добавил он.

На церемонии открытия игр флаг страны понесет борец Габит Айдарбеков. На поездку из бюджета госагентства выделено 1 млн 737 тыс. сомов.

Как уточняется, правительство утвердило награды призерам этих игр. Так, за занятое первое место выдадут 100 тысяч сомов, за второе – 70 тысяч сомов, третье – 50 тысяч сомов. Кроме того, главный и личный тренеры также получат денежное вознагрождение в размере 25% от выданных премий спортсменов.

Состав сборной Кыргызстана:

Греко-римская борьба

  1. Арам Акопян (до 98 кг)
  2. Габит Айдарбеков (до 85 кг) - знаменосец
  3. Миляс Марков (до 130 кг)
  4. Закир Турдиев (до 80 кг)
  5. Петр Ялома – тренер

Вольная борьба

  1. Айбек Рыспеков (до 57 кг)
  2. Алмазбек Исаков (до 61 кг)
  3. Фархат Ушуров – тренер

Дзюдо

  1. Ильгиз Каналбек уулу (свыше 100 кг) – капитан
  2. Айдин Куголжаев – тренер

Таэквондо

  1. Азамат Мавлонов (до 68 кг)
  2. Дмитрий Пономарев – тренер

Также за счет спонсоров поедут на эти игры двое дзюдоистов и их представитель – Марсбек Атабеков (до 60 кг), Ажимукан Медин уулу (до 66 кг) и Жолдошбек Бекбоев (представитель). Спортивное ведомство представит Султан Тойбаев, команду сопровождает врач Бактыгуль Алишева.

Сурдлимпийские игры - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленно от Паралимпийских игр. В Сурдлимпийских летних играх–2017 выступят более 4000 участников из 109 стран. Будут разыграны 216 комплектов наград по 21 виду спорта.

URL: http://www.vb.kg/363369
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, спорт, Госагентство физкультуры и спорта
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