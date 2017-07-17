Джумакадыров: "Безопасный город" реализуют в рамках проекта "Таза коом"

"Безопасный город" реализуют в рамках национальной программы "Таза коом". Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, в настоящий момент разработан комплекс мер, состоящий из шести блоков, в том числе автоматизация управления в сфере обеспечения дорожной безопасности.

"Проект "Безопасный город" будет реализовываться в рамках национальной программы "Таза коом". В данном направлении уже есть определенные хорошие продвижения. Я думаю, что в скором времени в пилотном режиме несколько городов заработают, и в дальнейшем этот проект охватит все населенные пункты страны. Это как раз-таки автоматизация и реализация проекта "Безопасный город" в комплексе. Помимо этого направления есть ряд других, требующих автоматизации", - сказал Джумакадыров.