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Джумакадыров: "Безопасный город" реализуют в рамках проекта "Таза коом"

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Аида Джумашева

"Безопасный город" реализуют в рамках национальной программы "Таза коом". Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.

По его словам, в настоящий момент разработан комплекс мер, состоящий из шести блоков, в том числе автоматизация управления в сфере обеспечения дорожной безопасности.

"Проект "Безопасный город" будет реализовываться в рамках национальной программы "Таза коом". В данном направлении уже есть определенные хорошие продвижения. Я думаю, что в скором времени в пилотном режиме несколько городов заработают, и в дальнейшем этот проект охватит все населенные пункты страны. Это как раз-таки автоматизация и реализация проекта "Безопасный город" в комплексе. Помимо этого направления есть ряд других, требующих автоматизации", - сказал Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/363391
Теги:
Темир Джумакадыров, безопасность
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Комментарии
Zenaly Askatov
17.07.2017, 17:52
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По его словам, в настоящий момент разработан комплекс мер, состоящий из шести блоков, в том числе автоматизация управления в сфере обеспечения дорожной безопасности.

Значит скоро на улицах повсеместно появятся видеофиксаторы нарушений. Казна пополнится сомами, а нарушители ПДД перестанут безнаказанно создавать риски ДТП

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