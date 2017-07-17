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Отказавшимся переселяться из опасных зон предложили отключать воду и свет

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Аида Джумашева

Людей, отказавшихся переезжать из опасных зон, предложено переселять путем применения разных рычагов давления. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, такое предложение в ходе заседания Совета безопасности озвучил глава государства.

"Проблема в том, что наши специалисты постоянно ходят к людям и просят их переехать в безопасное место. Главы местных самоуправлений берут с людей расписки о том, что они выселятся. Но разве эти расписки помогут?" -  заявил Боронов.

Секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров добавил, что сегодня на Совбезе главой государства было отмечено два момента.

"Первый – переселение граждан и создание для них соответствующих условий, и второй – страхование жилья. Здесь есть момент несогласованности функций и слабого взаимодействия между госорганами и органами местного самоупраления. Президент поставил четкую задачу для определения ответственных. Вплоть до руководителей органов местного самоуправления – до акимов и губернаторов. Два года назад был принят закон "Об обязательном страховании жилья". И если бы люди  вовремя застраховали свои дома, вопрос о компенсации даже не стоял", - считает  Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/363395
Теги:
Кубатбек Боронов, Темир Джумакадыров
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