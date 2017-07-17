В Совбезе рассказали о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения

Сегодня, 17 июля, секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров рассказал о разработанном комплексе мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, первым из блоков идет автоматизация в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вторым - управленческие меры, направленные на оптимизацию деятельности госорганов.

"Третий блок – законодательные меры. Сюда входит ряд предложений по повышению ответственности госорганов и самих водителей. Предлагается ряд изменений, в том числе в Административный и Уголовный кодексы КР. Отдельным подпунктом идет ряд мер по повышению безопасности детей. Также есть предложения по коммерческим пассажирским перевозкам", - сказа Джумакадыров.

Он пояснил, что есть вопросы к муниципалитету по контролю и лицензированию организаций. "Не всегда законодательно можно вести контроль за состоянием транспорта. Ряд мер будет направлен на ужесточение контроля, чтобы в сфере пассажирских перевозок был порядок", - отметил секретарь Совбеза.

С его слов, четвертый блок акцентирует внимание на дорожной инфраструктуре.

"Он направлен на безопасность дорожного движения. Одним из ключевых условий при планировании дорожного движения является строительство перегородки посередине дорожного полотна, как на отдельных трассах страны", - добавил Джумакадыров.

Пятый блок – медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Он направлен на то, чтобы обеспечить все трассы передвижными медицинскими пунктами.

"Этот пункт требуется для того, чтобы в случае необходимости медики могли оказать помощь, прибыв на место ДТП за короткое время", - сообщил Джумакадыров.

Шестым блоком идет проведение информационной кампании по повышению знания населением правил дорожного движения.