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В суде по делу Текебаева допросили Абдыганы Эркебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса в качестве свидетеля был допрошен экс-председатель Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий 2010 года Абдыганы Эркебаев. 

Он сообщил, что часто заходил в кабинет Омурбека Текебаева.

"Он занимал достаточно маленький кабинет. С одним окном и приемной на один стол. Никаких излишеств", - сказал  Эркебаев. 

На вопрос адвокатов о том, является ли показанный Модиным на видео кабинет кабинетом Текебаева, свидетель ответил отрицательно. "Этот кабинет не его, он примыкает к овальному залу", - пояснил Эркебаев. 

URL: http://www.vb.kg/363482
Теги:
Омурбек Текебаев, Абдыганы Эркебаев, суд
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    Комментарии
    saulesh naimova
    19.07.2017, 13:12
    Карма: +1
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 1
    Минусов: 0
    Комментариев: 7

    там во времена бабанова по его поручение сделали ремонт соединили два кабинета поэтому модин мог как-то ошибиться и указать не на тот кабинет.да и вообще пусть не пытаются этим кабинетом чего-то добиться все равно не получится не тот кабинет ,но они то помнят что там был именно теке и никто другой кроме него 

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