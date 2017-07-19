В суде по делу Текебаева допросили Абдыганы Эркебаева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса в качестве свидетеля был допрошен экс-председатель Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий 2010 года Абдыганы Эркебаев.

Он сообщил, что часто заходил в кабинет Омурбека Текебаева.

"Он занимал достаточно маленький кабинет. С одним окном и приемной на один стол. Никаких излишеств", - сказал Эркебаев.

На вопрос адвокатов о том, является ли показанный Модиным на видео кабинет кабинетом Текебаева, свидетель ответил отрицательно. "Этот кабинет не его, он примыкает к овальному залу", - пояснил Эркебаев.