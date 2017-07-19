Кыргызстанец Джамакеев взял две медали на Всемирных интеллектуальных играх

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев завоевал две медали на Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта в Пардубице (Чехия).

Как сообщает Федерация тогуз коргоола Кыргызстана, в состязаниях по этому виду спорта Джамакеев стал призером в двух дисциплинах – по блицу кыргызстанец стал вторым, а по рапиду выиграл бронзу.

Помимо этого, четвертой в этих состязаниях стала Жаныл Сагынбекова.

Как уточняется, в играх принимают участие представители 11 стран, спортсмены борются за награды по 10 видам интеллектуальных игр. По игре "хавалис" двое кыргызстанцев – Анарбек Джамакеев и Камчыбек Касымов – вышли в полуфинал состязаний.

Напомним, в прошлом году в чемпионате по тогуз коргоолу Анарбек Джамакеев завоевал золото по блицу среди мужчин. Бронзовую медаль взял Кубан Сазаев. Кроме того, в игре "манкала" серебряную медаль завоевал Джамакеев, среди юниоров победителем стал Акылбек Касымов.