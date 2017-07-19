Погода
$ 68.64 - 68.94
€ 78.79 - 79.72

Кыргызстанец Джамакеев взял две медали на Всемирных интеллектуальных играх

161  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев завоевал две медали на Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта в Пардубице (Чехия).

Как сообщает Федерация тогуз коргоола Кыргызстана, в состязаниях по этому виду спорта Джамакеев стал призером в двух дисциплинах – по блицу кыргызстанец стал вторым, а по рапиду выиграл бронзу.

Помимо этого, четвертой в этих состязаниях стала Жаныл Сагынбекова.

Как уточняется, в играх принимают участие представители 11 стран, спортсмены борются за награды по 10 видам интеллектуальных игр. По игре "хавалис" двое кыргызстанцев – Анарбек Джамакеев и Камчыбек Касымов – вышли в полуфинал состязаний.

Напомним, в прошлом году в чемпионате по тогуз коргоолу Анарбек Джамакеев завоевал золото по блицу среди мужчин. Бронзовую медаль взял Кубан Сазаев. Кроме того, в игре "манкала" серебряную медаль завоевал Джамакеев, среди юниоров победителем стал Акылбек Касымов.

URL: http://www.vb.kg/363483
Теги:
тогуз коргоол, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  