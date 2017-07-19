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ГРС начала уточнять списки избирателей для президентских выборов

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Айдана Абдуваитова

ГРС начала составлять список избирателей для предстоящих президентских выборов. Об этом сегодня, 19 июля, на пресс-конференции сообщил глава ведомства Дастан Догоев.

По его словам, ГРС начала работать над списком избирателей совместно с ЦИК и МСУ. Предварительный список должен быть готов к 5 августа, примерно 20 августа список должен быть вывешен.

За 20 дней до дня голосования должны быть вывешены контрольные списки избирателей, после чего избиратели могут еще раз проверить себя в списках и обратиться с заявлениями о неточностях, если они имеются. За 15 дней до дня голосования прекращается прием заявлений от избирателей.

На сегодняшний день в списке избирателей зарегистрированы 2 млн 893 тыс. человек.

По номеру 119 можно уточнить себя в списках, получить информацию. Также избиратель может в виде сообщения отправить свои идентификационные данные, и система выдаст информацию об избирательном участке, где он зарегистрирован. Проверить себя в списке избирателей можно и на сайте shailoo.srs.kg.

Догоев добавил, что избиратели смогут проголосовать по паспорту образца 2004 года, 2017 года или общегражданскому паспорту. Документы образца 1994 года являются уже недействительными, и Догоев призвал граждан получить новые паспорта.

Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. С 2015 года голосование осуществляется только при наличии биометрической регистрации.

URL: http://www.vb.kg/363486
Теги:
выборы, ГРС, ЦИК
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