Советы от ГУВД. Как во время отпуска не стать жертвой квартирных краж

Кражи квартир чаще всего происходят в летнее время, причем в основном в светлое время суток, когда хозяев еще нет дома.

Предупреждение и раскрытие краж имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остаются одними из важных задач органов внутренних дел.

Еще более лакомый кусочек для воров – это время отпусков, когда жилища и вовсе остаются без присмотра.

Поэтому милиция настоятельно рекомендует жителям столицы быть внимательными. А для того чтобы обезопасить свое имущество, стоит прислушаться к советам, которые дает ГУВД.

Необходимо устанавливать надёжные металлические входные двери. Если ваша квартира расположена на нижних этажах, необходимо установить решетки. Самым эффективным средством защиты от квартирных воров являются охранная сигнализация и камеры наружного наблюдения. Вероятность кражи из жилища, оборудованного этими средствами, существенно снижается, при этом камеры наблюдения помогают установить личность преступника. Уходя из дома, попросите тех, кому доверяете, присмотреть за жильем, ключи от квартиры нужно оставлять только близким и хорошо знакомым людям. Множество квартирных краж совершают не "домушники-профессионалы", а бездомные, подростки, пьяницы и наркоманы. Не оставляйте ключи под ковриком у входной двери, на электрощите, в почтовых ящиках и других общественных местах. Кроме того, важно, чтобы о вашем отъезде не узнали случайные люди. Только надёжные соседи или родственники должны быть в курсе ваших дел. Нужно, чтобы они следили за квартирой. Уезжая надолго, не оставляйте дома ценные вещи. Если вы решили сделать у себя тайник, подойдите к этому творчески: опытный домушник знает традиционные уловки граждан и начинает искать деньги и ценности в мусорном ведре, морозилке холодильника, сливном бачке, под плинтусами на кухне, в книгах и стопке постельного белья. Ещё одно условие защиты от воров - это простые привычки безопасности. Например, уходя из дома, не поленитесь закрыть форточку, окно или дверь лоджии. Возвращаясь с работы, сначала задёрните шторы, а потом включайте свет (по одной только люстре квартирный вор может определить обеспеченность жильцов квартиры). Не оставляйте в двери записок типа "Буду через пять минут" - вору может хватить и трех, чтобы уйти не с пустыми руками. Если в дверной щели своей квартиры вы увидели обломок спички, нитку, будьте осторожны. За вашей квартирой следят, чтобы узнать, бываете ли вы дома. Предупредите соседей. Ну, а если вы потеряли ключи, замки надо немедленно сменить.

В целях предупреждения квартирных краж в связи с массовым выездом граждан на отдых просим хозяев жилища проявлять бдительность и соблюдать все меры по сохранности личного имущества и имущества ваших соседей, сообщают в ГУВД г. Бишкек.

Обо всех случаях, вызывающих подозрение в противоправной деятельности, просим сообщать по телефонам:

УВД Октябрьского района - тел.: 0 (312) 54-41-84;

УВД Свердловского района – тел. : 0 (312) 43-32-75;

УВД Ленинского района – тел. : 0(312) 35-29-47;

УВД Первомайского района – тел.: 0 (312) 56-60-43.

Служба 102.