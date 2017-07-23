Советы от ГУВД. Как во время отпуска не стать жертвой квартирных краж

Кражи квартир чаще всего происходят в летнее время, причем в основном в светлое время суток, когда хозяев еще нет дома.
Предупреждение и раскрытие краж имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остаются одними из важных задач органов внутренних дел.
Еще более лакомый кусочек для воров – это время отпусков, когда жилища и вовсе остаются без присмотра.
Поэтому милиция настоятельно рекомендует жителям столицы быть внимательными. А для того чтобы обезопасить свое имущество, стоит прислушаться к советам, которые дает ГУВД.
- Необходимо устанавливать надёжные металлические входные двери. Если ваша квартира расположена на нижних этажах, необходимо установить решетки.
- Самым эффективным средством защиты от квартирных воров являются охранная сигнализация и камеры наружного наблюдения. Вероятность кражи из жилища, оборудованного этими средствами, существенно снижается, при этом камеры наблюдения помогают установить личность преступника.
- Уходя из дома, попросите тех, кому доверяете, присмотреть за жильем, ключи от квартиры нужно оставлять только близким и хорошо знакомым людям.
- Множество квартирных краж совершают не "домушники-профессионалы", а бездомные, подростки, пьяницы и наркоманы.
- Не оставляйте ключи под ковриком у входной двери, на электрощите, в почтовых ящиках и других общественных местах. Кроме того, важно, чтобы о вашем отъезде не узнали случайные люди. Только надёжные соседи или родственники должны быть в курсе ваших дел. Нужно, чтобы они следили за квартирой.
- Уезжая надолго, не оставляйте дома ценные вещи. Если вы решили сделать у себя тайник, подойдите к этому творчески: опытный домушник знает традиционные уловки граждан и начинает искать деньги и ценности в мусорном ведре, морозилке холодильника, сливном бачке, под плинтусами на кухне, в книгах и стопке постельного белья.
- Ещё одно условие защиты от воров - это простые привычки безопасности. Например, уходя из дома, не поленитесь закрыть форточку, окно или дверь лоджии. Возвращаясь с работы, сначала задёрните шторы, а потом включайте свет (по одной только люстре квартирный вор может определить обеспеченность жильцов квартиры).
- Не оставляйте в двери записок типа "Буду через пять минут" - вору может хватить и трех, чтобы уйти не с пустыми руками. Если в дверной щели своей квартиры вы увидели обломок спички, нитку, будьте осторожны. За вашей квартирой следят, чтобы узнать, бываете ли вы дома.
- Предупредите соседей. Ну, а если вы потеряли ключи, замки надо немедленно сменить.
В целях предупреждения квартирных краж в связи с массовым выездом граждан на отдых просим хозяев жилища проявлять бдительность и соблюдать все меры по сохранности личного имущества и имущества ваших соседей, сообщают в ГУВД г. Бишкек.
Обо всех случаях, вызывающих подозрение в противоправной деятельности, просим сообщать по телефонам:
УВД Октябрьского района - тел.: 0 (312) 54-41-84;
УВД Свердловского района – тел. : 0 (312) 43-32-75;
УВД Ленинского района – тел. : 0(312) 35-29-47;
УВД Первомайского района – тел.: 0 (312) 56-60-43.
Служба 102.