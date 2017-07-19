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В Уругвае началась легальная продажа марихуаны

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Уругвай стал первой страной в мире, разрешившей выращивание и продажу марихуаны. Начиная со среды, 19 июля, она продается в отдельных аптеках и под контролем государства, сообщает DW. Заранее зарегистрировавшиеся клиенты могут покупать до 10 граммов двух видов наркотика в неделю. По данным уругвайского государственного института каннабиса, на данный момент зарегистрировались около 5 тысяч человек, из них 70 процентов составляют мужчины, большинство из которых в возрасте от 30 до 44 лет.

Один грамм марихуаны стоит в аптеке примерно 1,30 доллара США, дешевле чем у дилера. Власти ожидают, что таким образом удастся лишить торговцев наркотиков доходов на сумму около 7 миллионов долларов в год.

Производство марихуаны в Уругвае также организовано под контролем государства. Двум компаниям разрешено выращивать в год по две тонны конопли. Кроме покупки в аптеке, государство определило еще два способа легального получения марихуаны. Граждане имеют право выращивать дома до шести растений конопли или вступать в "клубы", которые совместно выращивают коноплю. Членам клуба разрешено потреблять до 480 граммов каннабиса в год.

В отличие от Нидерландов, иностранным туристам будет запрещено приобретение и потребление марихуаны. Зарегистрироваться для легальной покупки нароктика могут граждане Уругвая или иностранцы, более года прожившие в стране. Потребление марихуаны запрещено на работе, в общественных местах и за рулем автомобиля. Критики нового закона видят главную проблему в сложности контроля за легальной продажей наркотика и опасаются, что дешевая марихуана будет перепродаваться на черном рынке.

URL: http://www.vb.kg/363498
Теги:
наркотики
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