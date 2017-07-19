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"Культур-мультур". Активисты с помощью пантомимы борются с нарушениями ПДД

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Глеб Куренев

Представители велосообщества Кыргызстана совместно с Красным Полумесяцем и актерами в жанре пантомимы вышли на борьбу с нарушителями ПДД. Они провели акцию на улицах Бишкека – отправляли пешеходов переходить улицу в положенном месте. Те в свою очередь либо с улыбкой, либо с недовольным лицом подчинялись, так как аргументировать свое правонарушение им было попросту нечем.

Как рассказал организатор акции Искендер Алиев "ВБ", идея подобного проекта появилась под впечатлением от колумбийского города Богота.

"В Боготе в плане автомобильного трафика всё было очень плохо, намного хуже, чем у нас. В один день пришел новый мэр – Энрике Пеньялоса, который и начал проводить подобные акции. Он хотел показать, что поведение людей неправильное. Также он хотел привлечь внимание к тому, что нарушение правил дорожного дивжения стало новой нормой", - делится Алиев.

В настоящий момент активисты провели одну акцию, ещё две планируют провести в июле и августе. Основная часть акций придется на осень, когда на улицах столицы увеличится число пешеходов и автолюбителей.

В настоящий момент активисты разыскивают волонтеров, которые не пожалеют своего времени и выйдут на улицы для улучшения дорожной ситуации в городе.

"Многие думают, что для реализации проектов нужны какие-то огромные средства. На самом деле нужны труд и вложение своего времени. Можно делать классные вещи очень дешево", - рассказывает Алиев.

Соорганизатор акции и представитель движения "Жыргализм" Кубат Каниметов считает, что нынешнее поведение человека в обществе очень хорошо проявляется на дорогах. Решить проблему через деньги, как показывает практика, не получается. Именно поэтому активисты хотят исправить поведение человека путем подобных акций.

Акция показала, что людям действительно становится стыдно, когда им делают замечание. Они делают вид, что ничего не случилось, и убегают.

URL: http://www.vb.kg/363499
Теги:
дороги, ПДД, Бишкек, активисты
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