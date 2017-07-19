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Минздрав: В Бишкеке построят современный перинатальный центр за 10 млн евро

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Руслан Изреков

При Национальном центре охраны материнства и детства будет построен современный перинатальный центр. Это стало возможным благодаря подписанию двустороннего договора между Министерством здравоохранения КР и посольством Федеративной Республики Германии в КР, а также Немецким банком развития (KfW).

Согласно договору правительство Германии предоставляет безвозмездную финансовую помощь в размере 10 млн 500 тысяч евро для строительства, закупки оборудования, а также технического обслуживания Национального перинатального центра. Это позволит значительно повысить качество медицинских услуг в стране. Как отметил глава Минздрава, для отечественной медицины это более чем значимое событие.

"И сказка становится былью. За 25 лет развития Кыргызстана это одно из важных достижений реформ здравоохранения – когда граждане страны смогут получать качественные медицинские услуги и перинатальную помощь по международным стандартам, - подчеркнул министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

Отметим, данный проект реализуется в рамках соглашения между правительствами двух стран и в частности проекта "Охрана материнства и детства". В перспективе подобные центры будут построены и в других регионах страны. Несмотря на заметное снижение материнской и младенческой смертности, в Кыргызстане эти показатели еще высоки.

URL: http://www.vb.kg/363508
Теги:
Германия, материнская смертность, медицина, Минздрав
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Комментарии
Tima Shabazov
19.07.2017, 17:36
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

НЕкорректные фото!!!!!! проверяйте информацию!!!!   слизали фото с подписания Кыргызско- Иранского сотрудничества!!!!!!!

0
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Жалоба модератору
Tima Shabazov
19.07.2017, 17:36
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

НЕкорректные фото!!!!!! проверяйте информацию!!!!   слизали фото с подписания Кыргызско- Иранского сотрудничества!!!!!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
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