Упавший с 9-го этажа в "Джале" строитель находится в реанимации

Один из строителей, упавших с 9-го этажа строящейся высотки в "Джале", находится в реанимации. Об этом сообщили в Минздраве.

По прибытии скорой у одного из них была констатирована биологическая смерть.

Второй пострадавший был доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Характер полученных им травм в настоящее время уточняется.

"Госпитализированный 25-летний мужчина в настоящее время находится в реанимации. Состояние тяжелое. В диагнозе – закрытые множественные переломы рёбер, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей конечностей", - отметили в БНИЦТиО.

Проводится расследование. По словам очевидцев, на объекте строители работали без страховки.