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Судья по делу Текебаева попросил всех выйти из зала суда

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Аида Джумашева

Сегодня, 19 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Во время допроса свидетеля прокурор Джахонгир Ботобаев попросил сделать замечание Канатбеку Азизу. Он заявил, что присутствующий на процессе подсказывает свидетелю.

Судья Эрнис уулу Айбек попросил Азиза выйти из зала суда. В ответ поднялось возмущение. Сторонники подсудимых стали уверять, что никто не подсказывал свидетелю. В итоге судья попросил выйти всех, а затем удалился сам.

URL: http://www.vb.kg/363513
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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