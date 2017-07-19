В Кыргызстане закрыли 63 аттракциона. Они могут быть опасны

Территориальные органы местного самоуправления и Госэкотехинспекция не проверяют состояние аттракционов страны. Об этом информирует отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По сообщению надзорного органа, помимо отсутствия контроля хода эксплуатации также не ведется реестр аттракционов. В то время как развлекательные сооружения являются объектами повышенной опасности.

"Органами прокуратуры был внесен 21 акт прокурорского реагирования в уполномоченные органы. По результатам их рассмотрения приостановлена эксплуатация 63 аттракционов и два вовсе были удалены с территории парковых зон", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось о том, что в парке развлечений города Ош карусель рухнула во время работы. Тогда пострадало большое количество отдыхающих.