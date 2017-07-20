Отбор чемпионата Азии U-23: футболисты Кыргызстана стартовали с поражения

На стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке прошел первый матч в рамках отборочного раунда чемпионата Азии-2018 по футболу среди игроков до 23-х лет (U-23). В стартовой игре группы "А" сыграли сборные Кыргызстана и Ирана.

Матч начался активной игрой иранцев, они перевели игру на половину поля хозяев. Но вскоре, на 12-й минуте, кыргызстанцы открыли счет. Роман Левченко сначала обыграл двух игроков гостей, а затем и голкпиера - 1:0.

Радость болельщиков сборной Кыргызстана длилась недолго, ибо буквально спустя минуты сборная Ирана сумела сравнять счет - 1:1. Заработавшие штрафной гости использовали момент правильно. После навеса Реза Шекари первым дотянулся до мяча "на втором этаже" и переправил его в ворота.

После такой встряски футболисты Кыргызстана долго не могли прийти в себя, чем пользовались гости, которые при каждом удобном случае старались бить по воротам.

В конце тайма иранцы вышли вперед – на 42-й минуте с помощью игрока Али Гулизаде. Счет - 2:1. На этом беды для сборной КР не завершились, с поля был удален защитник Аскар Салиев, и команда осталась в меньшинстве.

Второй тайм выдался еще более интересным. Однако сколько бы ни старались кыргызстанцы, им не удалось больше забить ни одного гола и сравнять счет в матче. Всю игру болельщики активно поддерживали своих футболистов.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Ирана.

Напомним, следующая игра группы "А" намечена на 21 июля между Оманом и Кыргызстаном. В заключительном поединке сойдутся гости из Ирана и Омана, встреча состоится 23 июля.