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Еще две кандидатки будут баллотироваться в президенты

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Айдана Абдуваитова

В ЦИК с заявлениями о самовыдвижении на должность президента обратились еще два кандидата. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявление подали:

  1. Токтобубу Таласбаева 1953 года рождения, председатель общественного фонда "Улуу чындык";
  2. Дамира Токтосунова 1961 года рождения, консультант ОсОО "Дос Береке–1".

Напомним, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о регистрации в качестве кандидатов от 32 человек. В качестве самовыдвиженцев заявки подали Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Анвар Сартаев, Кубан Чороев, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Омурбек Бабанов, Назарбек Нышанов, Рита Карасартова, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов, Камилла Шаршекеева, Турсунбай Бакир уулу, Таалатбек Масадыков, Мукар Чолпонбаев, Игорь Трофимов, Куттубек Бешбаков, Максатбек Жумабеков, Улукбек Кочкоров, Руслан Джунусов и Нусрет Муса-Оглы Мамедов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров. Также заявляли о намерении участвовать на выборах Камчыбек Ташиев, Ахматбек Кельдибеков и Исхак Масалиев .

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363544
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (29 материалов)
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Комментарии
смит и вессон
20.07.2017, 10:45

клоунада продолжается..это пипец..какой же длины будет избирательный бюллетень..)))

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Гость
20.07.2017, 12:50

Конечно, будут баллотироваться все, у кого есть миллион сомов. Если их не изберут Президентом, то они имеют право забрать эти деньги.  Остались бы в казне государства эти деньги, больше половины  не стали бы баллотироваться.

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Бермет Осмонкулова
20.07.2017, 13:52
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 34
Комментариев: 57

Полная деградация! ЦИК ужесточайте законы!!! 

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