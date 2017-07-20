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Адвокаты Текебаева просят привлечь к ответственности Модина и Маевского

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Аида Джумашева

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания гособвинение заявило ходатайство об изменении процессуального порядка. Прокурор объяснил это тем, что свидетели защиты дают одинаковые показания. Он попросил приступить к исследованию материалов дела, не допрашивая остальных свидетелей защиты.

В свою очередь адвокаты подсудимых выступили против, заявив, что данное ходатайство нарушает нормы УПК.

Суд удовлетворил ходатайство гособвинения.

В свою очередь сторона защиты вновь заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Адвокаты пояснили, что Алексея Модина (посредника между Маевскими и Текебаевым) и Леонида Маевского (заявителя) также нужно привлечь к уголовной ответственности.

Однако гособвинение выступило против, заявив, что материалы в отношении Модина и Маевского выделены в отдельное производство.

Судья ушел в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363548
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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    милена воронова
    20.07.2017, 10:58
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    Комментариев: 16

    Сначала обобрали на миллион, а теперь хотят посадить. Текебаев, как всегда в своём репертуаре.

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    Руслан Рустамович
    20.07.2017, 11:01
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    Статья 314. Дача взятки (1) Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет. (2) То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) в крупном размере; 3) в интересах организованной группы, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия), - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Примечания.1. Посредником-пособником признается лицо, способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче взятки. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.Читайте хорошо юристы недоделанные.

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    милена воронова
    20.07.2017, 11:07
    Карма: +1
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 1
    Минусов: 0
    Комментариев: 16

    Маевский не единственный кого крутанул ТОЧ, есть ещё такой персонаж, как Лорд Кланвильям.  Чем-то даже внешне похож на Маевского. Текебаев притаскивал его в 2015 и лоббировал в СД "Ценетрры". Сейчас понятно, что не по доброте душевной. Сколько просил с него Текебаев неизвестно, но в итоге стороны не договорились и откушав коньячка лорд отбыл в Англию,после чего Оторбаев ушёл в отставку.

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    Тентек
    20.07.2017, 11:40

    Уурусу кучтуу болсо ээси арам олот деген кеп бар элибизде. Мына ушул макал ситуацияга дал келип турат. Адегенде миллион доллар акчасын алып, анан отургузгусу бар. Конгон адат калабы, койго жугон салабы деген кеп дагы бар.

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