Адвокаты Текебаева просят привлечь к ответственности Модина и Маевского

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания гособвинение заявило ходатайство об изменении процессуального порядка. Прокурор объяснил это тем, что свидетели защиты дают одинаковые показания. Он попросил приступить к исследованию материалов дела, не допрашивая остальных свидетелей защиты.

В свою очередь адвокаты подсудимых выступили против, заявив, что данное ходатайство нарушает нормы УПК.

Суд удовлетворил ходатайство гособвинения.

В свою очередь сторона защиты вновь заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для восполнения пробелов следствия. Адвокаты пояснили, что Алексея Модина (посредника между Маевскими и Текебаевым) и Леонида Маевского (заявителя) также нужно привлечь к уголовной ответственности.

Однако гособвинение выступило против, заявив, что материалы в отношении Модина и Маевского выделены в отдельное производство.

Судья ушел в совещательную комнату.