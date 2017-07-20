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Мобильный оператор "О!" обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля

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Скоростной 4G мобильный Интернет мобильного оператора "О!" доступен сегодня сотням тысяч отдыхающих и местных жителей как северного, так и южного побережья. Технические специалисты оператора продолжают основательно работать в Иссык-Кульской области, обеспечивая готовность сети к мощному наплыву гостей, в том числе и туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

4G-сигналом сети "О!" на высоких скоростях охвачены основные зоны гостеприимства лазурного берега: Каракол, Чолпон-Ата, Балыкчы. Помимо крупных населённых пунктов 4G-сеть "О!" работает в сёлах Чон Cары-Ой, Сары-Ой, Кара-Ой, Бостери, Бактуу-Долоноту, Григорьевка, Ананьево, Тюп, Жол-Колот, Ак-Суу, Кызыл-Суу.

К населенным пунктам, в которых теперь доступен Интернет на скорости 4G, недавно добавились ещё несколько. Среди них – Булан-Соготту, Тамчы, Бает, Чок-Тал. В большинстве населённых пунктов мобильный оператор "О!" стал первым, предоставившим своим абонентам интернет-доступ четвёртого поколения. Такая широкая доступность скоростной технологии помогает всегда быть на связи вне зависимости от того, приехали вы на Иссык-Куль отдыхать или же совмещать приятное с полезным. Можно смотреть видео на YouTube в реальном времени, параллельно устанавливать или обновлять приложения, загружать фото в социальные сети или вести прямые трансляции с мест вашего отдыха!

Помимо масштабного развёртывания сети стандарта 4G проведены плановые работы по расширению ёмкости сети и увеличению территории покрытия сети 3G в селах Темировка, Нововознесеновка, Тамга, Светлая Поляна, Кара-Коо, Ак-Булун, Теплоключенка, Чычкан.

Мобильный оператор "О!" активно расширяет зону мобильного покрытия, обеспечивая надёжной голосовой связью и быстрым интернет-соединением многочисленных туристов и местных жителей, для которых связь от "О!" стала символом самого комфортного общения. Карта покрытия доступна на сайте o.kg.

Видеосюжет с тест-драйвом 4G-скорости на Иссык-Куле от мобильного оператора "О!" смотрите здесь.

URL: http://www.vb.kg/363550
Теги:
#O!
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