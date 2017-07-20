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Судья по делу Текебаева в девятый раз отклонил отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания сторона защиты вновь заявила председательствующему на процессе Эрнис уулу Айбеку девятый по счету отвод.

Судья, выйдя из совещательной комнаты, отклонил ходатайство адвокатов.

URL: http://www.vb.kg/363560
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
20.07.2017, 13:31
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Адвокаты Текешки достали всех своими отводами, они только так умеют работать? Мародеру стоит подумать, чтоб сменить их, толку то от их отводов? 

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Касым Молдобаев
20.07.2017, 15:10
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 187
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Комментариев: 412

Это становится доброй традицией. Собрались, заявили отвод судье, отвод отклонили, разошлись. А дело когда рассматривать будут?

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