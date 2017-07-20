Судья по делу Текебаева в девятый раз отклонил отвод

Адвокаты Текешки достали всех своими отводами, они только так умеют работать? Мародеру стоит подумать, чтоб сменить их, толку то от их отводов?
Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе заседания сторона защиты вновь заявила председательствующему на процессе Эрнис уулу Айбеку девятый по счету отвод.
Судья, выйдя из совещательной комнаты, отклонил ходатайство адвокатов.