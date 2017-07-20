Погода
$ 68.39 - 68.79
€ 78.57 - 79.52

СМИ узнали о готовившемся покушении на Эрдогана во время саммита G20

151  0
www

Турецкие спецслужбы предупреждали немецкую полицию о возможном покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах ФРГ.

В частности Анкара за день до форума направила в Берлин письмо, в котором сообщала, что напасть на турецкого лидера могут "люди, переодетые в форму немецкой полиции". При этом называлось имя предполагаемого организатора покушения.

По данным издания, немецкие спецслужбы не стали дополнительно усиливать меры охраны, посчитав, что осуществить покушение на турецкого лидера невозможно.

Помимо этого турецкие власти предупредили немецких коллег о риске провокаций со стороны курдских активистов. Однако и это предупреждение полиция Германии посчитала безосновательным.

Саммит G20 проходил в Гамбурге 7-8 июля.

URL: http://www.vb.kg/363572
Теги:
Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  