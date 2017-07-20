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Судье по делу Текебаева заявили десятый отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 20 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Прокуроры заявили ходатайство об оглашении материалов уголовного дела. Адвокаты в свою очередь просили отклонить просьбу гособвинения.

По словам адвоката Чынары Джакупбековой, на процесс пришли дополнительные свидетели, которых следует допросить. Она заявила ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Однако суд отклонил ходатайство, объяснив это тем, что суд уже допросил достаточное количество свидетелей.

После этого адвокат Джакупбекова заявила отвод председательствующему на процессе Эрнис уулу Айбеку.

"Я была свидетелем рассмотрения дела Келдибекова. Там допрашивали 120 депутатов, а вы допросили 25 свидетелей и уже устали. Согласно законодательству вы должны рассматривать уголовное дело полно, объективно и всесторонне. Я заявляю вам отвод в связи с тем, что у вас нет принципа всесторонности. Прокуратура постоянно выходит из вашего кабинета. У вас единый замысел", - сказала она. 

Прокуроры попросили отклонить данное ходатайство, заявив, что оно необоснованное.

Судья ушел в совещательную комнату. Через некоторое время он отклонил свой отвод.

Однако адвокат Канат Хасанов заявил ему повторный отвод в связи с тем, что председательствующий не правильно интерпретировал отказ в удовлетворении. Выйдя из совещательной комнаты судья повторно отказал защите в своем отводе.

Суд приступил к оглашению материалов дела.

URL: http://www.vb.kg/363578
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Медет Осмоналиев
20.07.2017, 15:36
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Они думают, что если просить отвода каждый день, то однажды зае...ут судью, и он согласится?

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