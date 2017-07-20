Премьер-министр: Комфорт и безопасность – лучшая реклама для туристов

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, на рабочем совещании обсудил с главами ответственных государственных органов основные вопросы летнего курортного сезона 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Особое внимание участники встречи уделили созданию комфортных условий для отдыхающих и обеспечению их безопасности. Также были затронуты перспективы развития туристической инфраструктуры страны.

"На сегодняшний день заметно растет интерес иностранцев к горному туризму. Происходит это в условиях естественной конкуренции. Задача государства при этом – обеспечить безопасность отдыхающих. Лучшей рекламой для туристов станут комфорт и безопасность. Над этим мы все и должны работать. Финансовые возможности страны позволяют улучшить туристическую инфраструктуру в регионах, необходимо лишь грамотное планирование и управление", – подчеркнул Жээнбеков.

Глава правительства поручил департаменту туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР вести тесную работу с местными властями по совершенствованию туристической инфраструктуры. Особое внимание премьер-министр обратил на важность развития культурно-исторических комплексов, находящихся в реестре Минкультуры.

"Работа государственных органов по созданию максимально благоприятных условий и обеспечению безопасности наших граждан и зарубежных гостей во время туристического сезона должна проводиться системно и на постоянной основе", – заявил Жээнбеков.

Директор департамента туризма Азамат Жаманкулов рассказал о мерах по модернизации туристической инфраструктуры в регионах Кыргызстана. Уже подготовлены проекты, связанные с развитием исторических комплексов. В частности предусмотрен ремонт ведущих к ним автодорог. Кроме того, планируется открывать туристические информационные и придорожные центры.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев доложил о мерах по обеспечению безопасности туристов. По его словам, более 3 тысяч сотрудников МВД охраняют общественный порядок в курортных зонах. На территории Иссык-Кульской области работает оперативный штаб, координирующий действия сил МВД. Отдельное внимание уделяется ситуации на дорогах. Утверждена схема дислокации постов на трассе Бишкек – Чолпон-Ата. Сотрудники патрульной милиции несут службу только на служебных автомашинах, подчеркнул заместитель министра внутренних дел. Всего на автодороге Бишкек – Чолпон-Ата размещены 28 постов с интервалом приблизительно в 12 километров.

Директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы Минздрава КР Толо Исаков предоставил информацию о мерах по контролю качества питания в пансионатах, гостиницах и точках общественного питания на Иссык-Куле. По его словам, сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг, в случае выявления нарушений принимают меры. На 10 июля проверены 75% точек общепита, торговли, пансионатов и домов отдыха.

По итогам совещания Жээнбеков поручил доработать проекты по развитию туристической инфраструктуры в регионах страны, в том числе по созданию туристических информационных и придорожных центров. После чего вновь внести эти проекты на рассмотрение правительства. Вместе с этим премьер-министр потребовал усилить контроль за санитарным состоянием туристических объектов, а также вести системную работу по обеспечению безопасности отдыхающих.

Справка: По итогам 2016 года доля туризма в ВВП страны составила 21 млрд 458 млн сомов, или 4,7%. Наблюдается рост налоговых поступлений от туристической деятельности. По итогам прошлого года в бюджет республики от этой отрасли поступило 103,5 млн сомов. На 1,5 млрд сомов по сравнению с 2015 годом вырос объем капитальных вложений в сферу туризма. Он составил 15,3 млрд сомов.