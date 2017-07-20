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Премьер-министр: Комфорт и безопасность – лучшая реклама для туристов

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 июля, на рабочем совещании обсудил с главами ответственных государственных органов основные вопросы летнего курортного сезона 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Особое внимание участники встречи уделили созданию комфортных условий для отдыхающих и обеспечению их безопасности. Также были затронуты перспективы развития туристической инфраструктуры страны.

"На сегодняшний день заметно растет интерес иностранцев к горному туризму. Происходит это в условиях естественной конкуренции. Задача государства при этом – обеспечить безопасность отдыхающих. Лучшей рекламой для туристов станут комфорт и безопасность. Над этим мы все и должны работать. Финансовые возможности страны позволяют улучшить туристическую инфраструктуру в регионах, необходимо лишь грамотное планирование и управление", – подчеркнул Жээнбеков.

Глава правительства поручил департаменту туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР вести тесную работу с местными властями по совершенствованию туристической инфраструктуры. Особое внимание премьер-министр обратил на важность развития культурно-исторических комплексов, находящихся в реестре Минкультуры.

"Работа государственных органов по созданию максимально благоприятных условий и обеспечению безопасности наших граждан и зарубежных гостей во время туристического сезона должна проводиться системно и на постоянной основе", – заявил Жээнбеков.

Директор департамента туризма Азамат Жаманкулов рассказал о мерах по модернизации туристической инфраструктуры в регионах Кыргызстана. Уже подготовлены проекты, связанные с развитием исторических комплексов. В частности предусмотрен ремонт ведущих к ним автодорог. Кроме того, планируется открывать туристические информационные и придорожные центры.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев доложил о мерах по обеспечению безопасности туристов. По его словам, более 3 тысяч сотрудников МВД охраняют общественный порядок в курортных зонах. На территории Иссык-Кульской области работает оперативный штаб, координирующий действия сил МВД. Отдельное внимание уделяется ситуации на дорогах. Утверждена схема дислокации постов на трассе Бишкек – Чолпон-Ата. Сотрудники патрульной милиции несут службу только на служебных автомашинах, подчеркнул заместитель министра внутренних дел. Всего на автодороге Бишкек – Чолпон-Ата размещены 28 постов с интервалом приблизительно в 12 километров.

Директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы Минздрава КР Толо Исаков предоставил информацию о мерах по контролю качества питания в пансионатах, гостиницах и точках общественного питания на Иссык-Куле. По его словам, сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг, в случае выявления нарушений принимают меры. На 10 июля проверены 75% точек общепита, торговли, пансионатов и домов отдыха.

По итогам совещания Жээнбеков поручил доработать проекты по развитию туристической инфраструктуры в регионах страны, в том числе по созданию туристических информационных и придорожных центров. После чего вновь внести эти проекты на рассмотрение правительства. Вместе с этим премьер-министр потребовал усилить контроль за санитарным состоянием туристических объектов, а также вести системную работу по обеспечению безопасности отдыхающих.

Справка: По итогам 2016 года доля туризма в ВВП страны составила 21 млрд 458 млн сомов, или 4,7%. Наблюдается рост налоговых поступлений от туристической деятельности. По итогам прошлого года в бюджет республики от этой отрасли поступило 103,5 млн сомов. На 1,5 млрд сомов по сравнению с 2015 годом вырос объем капитальных вложений в сферу туризма. Он составил 15,3 млрд сомов.

URL: http://www.vb.kg/363588
Теги:
МВД, Минздрав, Министерство культуры и туризма, Сооронбай Жээнбеков, туризм
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Комментарии
Асель Бадыева
20.07.2017, 17:12
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 1

Туристическая отрасль - одна из самых перспективных сфер Кыргызской Республики.

У нас нет нефти, газа, но у нас есть природные ресурсы как вода, а это гидроэнергетика. У нас есть красивая природа  - это туризм. Вот эти сферы действительно нужно развивать. Жээнбеков правильно делает, что направил внимание на эту отрасль и  начали составлять стратегию развития туристической отрасли до 2020 года. 

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Руслан Рустамович
20.07.2017, 18:19
Карма: -31
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Плюсов: 45
Минусов: 76
Комментариев: 88

"На сегодняшний день заметно растет интерес иностранцев к горному туризму. Происходит это в условиях естественной конкуренции. Задача государства при этом – обеспечить безопасность отдыхающих. Лучшей рекламой для туристов станут комфорт и безопасность. Над этим мы все и должны работать. Финансовые возможности страны позволяют улучшить туристическую инфраструктуру в регионах, необходимо лишь грамотное планирование и управление", – подчеркнул Жээнбеков.

Жээнбеков прав, но для реализации он сам лично должен этим вопросом заниматься, а то знаем наших мелких чинуш. Только руководство подставляют!

+1
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Дениза Токоева
20.07.2017, 19:33
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Плюсов: 60
Минусов: 102
Комментариев: 85

В декабре 2015 года Сооронбая Шариповича назначают руководителем Государственной кадровой службы. Именно в этот период через внедрение ряда антикоррупционных норм начинается полномасштабная борьба с коррупцией среди госчиновников. Затем Жээнбеков становится заместителем руководителя аппарата президента КР, а в апреле 2016 года возглавляет правительство Кыргызской Республики.Тут важно отметить один аспект: еще в советские времена, чтобы проверить, насколько чиновник эффективен как руководитель, его бросали на самые сложные участки. Одним из таких участков была работа в Ошской области, потому что регион сложный, густонаселенный и приграничный, с огромным количеством нерешенных вопросов на границе с Узбекистаном и Таджикистаном. По результатам работы в Ошской области было сразу видно, выдержит госчиновник подобное испытание или нет. Такого же принципа придерживались и в постсоветский период. Достаточно вспомнить ряд прежних глав правительств. Поэтому итоги работы Жээнбекова в Ошской области давали уверенность в том, что с премьерством он справится.И первое испытание было в виде подготовки ко Вторым Всемирным играм кочевников. Если помните, прежний глава правительства Темир Сариев ушел в отставку из-за коррупционного скандала по реконструкции автотрассы Бишкек – Балыкчи - Корумды. Начались депутатские проверки, Сариев даже вступал в публичную перепалку со своими подчиненными, в результате встал вопрос о продолжении реконструкции стратегической трассы в преддверии масштабного мероприятия – Всемирных игр кочевников.На кону была репутация страны перед важным мероприятием, имеющим международное значение. Жээнбекову пришлось в авральном режиме решать все эти проблемы, доставшиеся от прежнего руководителя. И Вторые Всемирные игры кочевников состоялись, они прошли с огромным размахом и успехом. А новый премьер-министр Кыргызстана сумел выдержать первый экзамен на этом посту.Вообще за год работы в правительстве Сооронбай Шарипович особо не выпячивал результаты своего труда, но если отметить, что никаких социальных и политических проблем за этот год не прибавилось, то можно сказать, что год он проработал успешно. А если по фактам, то были и впечатляющие успехи. Например, когда в России в 2016 году отмечался спад ВВП, а в соседнем Казахстане наблюдалась стагнация, экономика нашей страны продемонстрировала рост в размере 3,8%! В 2016 году объем промышленной продукции возрос почти на 10% (9,7%), по сравнению с 2015 годом  увеличился на 4,8%. За первое полугодие текущего года рост экономики составил уже 6,4%, а экспорт вырос на 30 процентов!Многие политики только на словах говорили о необходимости вступления в Евразийский экономический союз, но когда возникала необходимость брать ответственность на себя при ведении серьезных переговоров, просто убегали в кусты. Жээнбеков же на многочисленных мероприятих по евразийской интеграции старательно лоббировал национальные интересы Кыргызстана, искал выгодные для нашей страны решения.Кабинет министров, возглавляемый им, добился существенной поддержки и совершенствования инфраструктуры под требования Евразийского экономического союза – год его работы ушел на совершенствование экспортной инфраструктуры: строительство и модернизация ветеринарных, фитосанитарных лабораторий, КПП на границе. Рост экспортной продукции в новых условиях просто впечатляет, учитывая короткие сроки нашего пребывания в этой организации.

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