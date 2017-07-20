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Панкратов: За 5 месяцев экспорт в страны ЕАЭС увеличился почти на 30%

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ВБ

За январь-май 2017 года экспорт в страны ЕАЭС составил 224,8 млн долларов США и увеличился на 29,3%. Об этом сегодня, 20 июля, во время круглого стола "Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе: результаты, вопросы, перспективы" сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

"В настоящее время Кыргызская Республика проходит этап адаптации к новым интеграционным правилам. Несмотря на все сложности адаптационного периода, за январь-май 2017 года экспорт из республики без учета золота составил 400,2 млн долларов США и увеличился на 23,4%. При этом импорт товаров за аналогичный период составил 1 млрд 614,6 млн долларов США и по сравнению с январем-маем 2016 года вырос на 10,9%. Таким образом, темп прироста экспорта опережает темпы импорта. Это говорит о том, что наши товары конкурентоспособны на рынке ЕАЭС. Одновременно с ростом экспорта зафиксирован рост денежных переводов. Так, чистый приток денежных переводов в Кыргызскую Республику за 5 месяцев составил 695,4 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 39,2%", - подчеркнул он.

Вице-премьер-министр отметил, что, вступив в ЕАЭС, республика присоединились к единой системе технического регулирования, которая обеспечивает более высокий уровень требований к безопасности продукции, что в свою очередь основано на международных опыте и лучших практиках.

"Переход на единые требования сопровождается существенной гармонизацией всех задач и функций, связанных с применением технических регламентов на территории ЕАЭС. С применением новых регламентов нашим предприятиям для экспорта продукции не придется тратить средства на переориентацию производства на экспортоориентированное, так как со вступлением в силу технических регламентов на нашей территории каждое предприятие уже становится потенциальным экспортером. Вместе с этим, соответствуя более высоким требованиям в рамках ЕАЭС, наша продукция становится конкурентоспособной за пределами евразийской интеграции, упрощая нашему бизнесу доступ не только в страны ЕАЭС, но и на рынки дальнего зарубежья, такие как Европейский союз и Китай. И самое главное – с применением технических регламентов ЕАЭС наши потребители получат более безопасную и соответствующую всем стандартам продукцию", – резюмировал Панкратов.

URL: http://www.vb.kg/363595
Теги:
Олег Панкратов, экспорт, импорт, ЕАЭС, экономика
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