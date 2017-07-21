50 Cent устроил засаду критикам своего творчества и заставил их передумать

Авторы вечернего комедийного шоу Jimmy Kimmel Live спросили жителей Лос-Анджелеса, согласны ли они с тем, что 50 Cent – рэпер номер один. Сам исполнитель следил за ответами, находясь в подъезде неподалеку. Дав людям высказаться, певец подкрадывался к ним сзади вплотную и молча стоял.

Для некоторых, внезапно заметивших звезду рядом с собой, это оказалось достаточным аргументом, чтобы отказаться от слов о том, что 50 Cent – не самый лучший в мире рэпер. За несколько дней запись эфира собрала на YouTube пять миллионов просмотров.