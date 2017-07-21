Погода
$ 68.02 - 68.32
€ 78.75 - 79.55

50 Cent устроил засаду критикам своего творчества и заставил их передумать

268  0
www

Авторы вечернего комедийного шоу Jimmy Kimmel Live спросили жителей Лос-Анджелеса, согласны ли они с тем, что 50 Cent – рэпер номер один. Сам исполнитель следил за ответами, находясь в подъезде неподалеку. Дав людям высказаться, певец подкрадывался к ним сзади вплотную и молча стоял.

Для некоторых, внезапно заметивших звезду рядом с собой, это оказалось достаточным аргументом, чтобы отказаться от слов о том, что 50 Cent – не самый лучший в мире рэпер. За несколько дней запись эфира собрала на YouTube пять миллионов просмотров.

URL: http://www.vb.kg/363598
Теги:
музыка, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  