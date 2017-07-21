В Оше задержан член МТО, у которого дома обнаружены взрывные устройства

Задержан кыргызстанец, подозреваемый в экстремистской деятельности. В ходе обыска у него были обнаружены материалы экстремистского содержания и взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, оперативники 10-го отдела УВД г. Ош вышли на след молодого парня, который участвовал в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне. Им оказался житель г. Ош М. А. 1995 года рождения, который является членом международной террористической организации, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого лица правоохранители обнаружили большое количество незаконно хранящихся материалов экстремистского характера. Найдены фото и аудиозаписи, видеоматериалы, диски, книги, листовки на узбекском и арабском языках. Также обнаружены некоторые документы и записи диалогов, подтверждающие его причастность к экстремистской и террористической деятельности и его связи с экстремистскими группировками.

Кроме того, при обыске в доме подозреваемого были обнаружены незаконно хранящиеся взрывные устройства – две гранаты РГД-5 с запалами.

По данным УВД г. Ош, указанный гражданин участвовал в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне, далее занимался пропагандой идей террористической организации и распространением материалов экстремистского содержания. Планировал террористические акты на территории южного региона республики.

В настоящее время подразделения 10 ГУ МВД проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению экстремистской и террористической деятельности.