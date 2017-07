Солиста Linkin Park нашли мертвым в его доме

В пригороде Лос-Анджелеса обнаружили мертвым солиста американской альтернативной группы Linkin Park Честера Беннингтона. По информации следователей, он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РБК.

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Об этом полиция заявила изданию Variety.

Смерть исполнителя, как уточнили собеседники издания, произошла около 09:00 по местному времени. Как пояснили Reuters следователи, 41-летний Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Ранее со ссылкой на источники в правоохранительных органах об этом сообщало издание TMZ.​

По данным Fox News, Беннингтон покончил жизнь самоубийством в день рождения своего близкого друга, солиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который аналогичным образом свел счеты с жизнью 18 мая.

Певец, как пишет Variety, долгое время боролся с проблемами, связанными с алкоголем и наркотиками. Помимо этого Беннингтон рассказывал, что в детстве до него домогался взрослый человек.

В 2017 году группа выпустила альбом One More Light. В минувший четверг, 20 июля, вышел новый клип группы на песню Talking to Myself.

Честер Беннингтон родился в марте 1976 года в американском штате Аризона. Музыкальную карьеру он начал в 1993 году в группе Grey Daze, а в 1997 году был приглашен в группу Xero. Прослушивание прошло успешно, и вскоре новая группа была переименована в Linkin Park – в честь парка имени Линкольна, который находился недалеко от дома, в котором жил Беннингтон.

Группа выпустила семь альбомов. Пластинка Hybrid Theory 2000 года стала одним из самых продаваемых альбомов в 2000-е годы. Ей был присвоен бриллиантовый статус.