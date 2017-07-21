Дзюдоисты Кыргызстана провели матчевую встречу с россиянами в Бишкеке

В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" в Бишкеке прошла матчевая встреча по дзюдо среди молодежных команд Кыргызстана и Челябинской области (Россия).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, участников соревнований приветствовали глава ведомства Канат Аманкулов, мэр Бишкека Албек Ибраимов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и другие.

"Сегодняшний турнир, несомненно, является прекрасной возможностью проявить себя. При этом его задачами являются не только демонстрация спортивной подготовки и высоких спортивных результатов, но и прекрасная возможность для ребят – представителей команд познакомиться и пообщаться друг с другом, завести новых друзей. Уверен, этот турнир станет важным шагом в укреплении нашего сотрудничества", – добавил он.

Отметим, встреча организована в рамках дней Челябинской области в Кыргызстане.

В свою очередь Дубровский заметил, что дзюдо – это вид спорта, основанный на уважении к сопернику. "Мы знаем много примеров, когда успешные в дзюдо спортсмены были успешны и в жизни", - сказал Борис Дубровский.

После состоялись поединки в рамках матчевой встречи, со счетом 6:2 победу одержали гости.