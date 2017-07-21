Второй утопленник за сутки. В с.Тамга Иссык-Кульской области утонул мужчина

На Иссык-Куле в селе Тамга утонул мужчина 1988 года рождения. Об этом сообщает МЧС КР.

Как сообщают в ведомстве, сообщение об утопленнике поступило на номер 112 примерно в 17.00 19 июля. К настоящему моменту тело не нашли. Причины несчастного случая пока не установлены. Подробная информация станет доступна после обнаружения тела.

Сообщается, что поиски продолжатся и сегодня, к спасательным работам привлечены 4 сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций.

Стоит напомнить, что за минувшие сутки это не единственный случай смерти в водоемах. 20 июля, приблизительно в 17.00 в водохранилище Баткенского района утонул мужчина.