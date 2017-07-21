Юный борец Кыргызстана Байэль Сатыев завоевал серебро чемпионата Азии

Вчера, 20 июля, в Бангкоке (Таиланд) стартовал чемпионат Азии по борьбе среди кадетов. Кыргызстан на этом турнире представляют 26 юных борцов.

Как сообщает Объединенный мир борьбы, в первый день разыгрывались медали по греко-римской борьбе в семи весовых категориях. Кыргызстанцы выступили во всех весовых категориях, однако завоевать медали удалось не всем.

В состязаниях в категории до 54 кг выступил кыргызстанец Байэль Сатыев, который вышел в финал состязаний, но уступил иранскому борцу Мохаммаду Хоссейнванду и стал серебряным призером.

Еще одно серебро взял Мустафа Гасанов (до 100 кг), уступив схватку за золото другому представителю Ирана Сейеду Можтаба Хоссейни.

По итогам первого дня соревнований юные борцы Кыргызстана завоевали четыре бронзовые медали. Третьими стали Аслан Тойчуев (в категории до 63 кг), Акылбек Талантбеков (до 76 кг), Данияр Шеримбеков (до 85 кг).

Отметим, сегодня продолжаются поединки в оставшихся трех весовых категориях по греко-римской борьбе. Также на ковер выходят девочки, которые разыграют пять комплектов медалей.