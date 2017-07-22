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Легкоатлеты Дарья Маслова и Адилет Кыштакбеков готовятся к чемпионату мира

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Гулиза Авазова

Легкоатлеты Кыргызстана проводят подготовку к чемпионату мира. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Как уточняется, в настоящее время семеро бегунов страны проводят учебно-тренировочные сборы в Караколе (Иссык-Кульская область), где пробудут до 30 июля.

К чемпионату легкоатлеты готовятся под руководством старшего тренера Виктора Борисова и Татьяны Борисовой. В составе команды – недавние призеры чемпионата Азии, в частности обладательница двух золотых медалей Дарья Маслова и бронзовый призер Адилет Кыштакбеков.

Состав команды:

  1. Адилет Кыштакбеков – МС
  2. Виктория Полюдина – МСМК
  3. Жоодар Кочкомбаев – КМС
  4. Дарья Маслова – МСМК
  5. Азамат Нуржанов – КМС
  6. Алиса Мурзабек кызы – КМС
  7. Аман Момуналиев – КМС

На подготовку дирекция по олимпийским видам спорта выделила 218 тыс. сомов. Отметим, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне (Великобритания).

URL: http://www.vb.kg/363630
Теги:
легкая атлетика, чемпионат
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