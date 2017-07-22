Легкоатлеты Дарья Маслова и Адилет Кыштакбеков готовятся к чемпионату мира

Легкоатлеты Кыргызстана проводят подготовку к чемпионату мира. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Как уточняется, в настоящее время семеро бегунов страны проводят учебно-тренировочные сборы в Караколе (Иссык-Кульская область), где пробудут до 30 июля.

К чемпионату легкоатлеты готовятся под руководством старшего тренера Виктора Борисова и Татьяны Борисовой. В составе команды – недавние призеры чемпионата Азии, в частности обладательница двух золотых медалей Дарья Маслова и бронзовый призер Адилет Кыштакбеков.

Состав команды:

Адилет Кыштакбеков – МС Виктория Полюдина – МСМК Жоодар Кочкомбаев – КМС Дарья Маслова – МСМК Азамат Нуржанов – КМС Алиса Мурзабек кызы – КМС Аман Момуналиев – КМС

На подготовку дирекция по олимпийским видам спорта выделила 218 тыс. сомов. Отметим, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне (Великобритания).