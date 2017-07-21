Токтайым Уметалиева вновь поборется за президентский пост

В Центризбирком с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента обратилась известная правозащитница Токтайым Уметалиева. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

55-летняя Токтайым Уметалиева является председателем Ассоциации некоммерческих организаций и неправительственных организаций, главным редактором детско-подростковой газеты "Ай-Данек". Она баллотировалась в президенты еще в 2001 году.

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. На сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о регистрации в качестве кандидатов от 29 человек. В качестве самовыдвиженцев заявки подали Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Анвар Сартаев, Кубан Чороев, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Омурбек Бабанов, Назарбек Нышанов, Рита Карасартова, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанидинов, Камилла Шаршекеева, Турсунбай Бакир уулу, Таалатбек Масадыков, Мукар Чолпонбаев, Игорь Трофимов, Куттубек Бешбаков, Максатбек Жумабеков, Улукбек Кочкоров, Руслан Джунусов, Нусрет Муса-Оглы Мамедов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Садыр Жапаров и Токтайым Уметалиева. Также заявляли о намерении участвовать в выборах Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев.

Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.