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Уже завтра – Noize MC на O!PEN AIR 2017

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Внимание! Уже завтра под открытым небом Бишкека состоится главное музыкальное событие года – O!PEN AIR 2017, организаторами которого выступают мобильный оператор О! и клуб Promzona.

Вас ждёт огромное количество отличной музыки, живой звук, встречи со старыми добрыми друзьями и новые интересные знакомства. Для вас выступят лучшие рок-группы страны, и, конечно, специальный гость фестиваля – легендарный Noize MC. Этот O!PEN AIR 2017 обещает собрать тысячи любителей альтернативной музыки.

Более двух сотен счастливчиков уже получили свои бесплатные билеты на фестиваль, приняв участие в конкурсе на официальных страничках О! в социальных сетях. Получить пропуск на территорию невероятной энергетики можете и вы – обращайтесь в офисы продаж и обслуживания мобильного оператора О!, пополняйте баланс на 100 сомов и получите 2 билета.

Итак, 15-й международный фестиваль O!PEN AIR 2017 стартует

Когда: Завтра, 22 июля

Где: Большая сцена клуба Promzona.

Начало: в 15:00

Официальный партнер – компания "Балтика". Подробнее на сайте openair.o.kg, а также по номерам: 766, 0312 900 244.

URL: http://www.vb.kg/363637
Теги:
#O!
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