Что такое гепатит? В КР стартует месячник по профилактике данной болезни

С 24 июля министерство здравоохранения объявляет старт месячника, приуроченного ко Всемирному Дню борьбы с гепатитами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной целью данного мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме распространения гепатитов среди населения, улучшения мер профилактики данной проблемы и достижения элиминации вирусных гепатитов в стране, согласно стратегии ВОЗ.

Так в рамках месячника планируется проведение "Дня открытых дверей" по профилактике гепатитов с консультациями инфекционистов, организацией лабораторной диагностики с привлечением коммерческих лабораторий.

Для информации: Гепатит - это воспаление печени. Это состояние может привести к развитию фиброза (рубцевания), цирроза или рака печени. Самыми распространенными возбудителями гепатита в мире являются вирусы гепатита, но его причиной могут также быть другие инфекции, токсичные вещества (например, алкоголь и некоторые наркотики) и аутоиммунные заболевания.

Существует 5 основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Эти 5 типов представляют огромную проблему в связи с бременем болезни и смерти, к которому они приводят, и с их потенциальными возможностями вызывать вспышки болезни и приводить к эпидемическому распространению. В частности, типы В и С приводят к развитию хронической болезни у сотен миллионов людей и, в общей сложности, являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.

Гепатит В, С и D обычно развивается в результате парентерального контакта с инфицированными жидкостями организма. В число распространенных способов передачи этих вирусов входят переливание зараженной крови или продуктов крови, инвазивные медицинские процедуры с использованием загрязненного оборудования. Гепатит В может также передаваться от матери ребенку во время родов, при сексуальных контактах.

Причиной гепатита А и Е обычно является употребление в пищу загрязненных пищевых продуктов или воды. Острая инфекция может протекать с ограниченными симптомами или бессимптомно или может включать такие симптомы, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), потемнение мочи, чрезмерная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.