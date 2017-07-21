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Дилемма: Как экзаменовать и регистрировать кандидатов в президенты из СИЗО

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Кирилл Степанюк

Ажиотаж в преддверии президентских выборов. Кандидатов, заявивших о своих амбициях, уже 35, и, вероятнее всего, станет еще больше. Реальных претендентов всего 2-3, остальные, видимо, использовали важное политическое событие для того, чтобы потешить свое самолюбие либо избежать уголовной ответственности. Об этой категории неординарных политических деятелей, а также о процедуре регистрации кандидатов на пост президента читайте в интервью с доктором юридических наук, профессором и членом ЦИК Кыргызстана Кайратом Осмоналиевым.

– Как и в каком порядке ЦИК будет рассматривать вопрос о регистрации кандидатов в президенты, являющихся фигурантами уголовных дел? По крайней мере, двое их них – Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров – находятся под стражей. Есть и другие участники коррупционных скандалов, желающие баллотироваться. Как Центризбирком будет работать с таким спецконтингентом?

– Никаких особых привилегий для кандидатов в президенты страны, содержащихся под стражей, законодательством о выборах не предусмотрено. По личному мнению, кандидат в президенты должен быть кристально чист перед законом. Но наше законодательство предъявляет весьма либеральные требования к кандидатам в президенты, в том числе не ставит препон для подследственных лиц, так как существует конституционный принцип презумпции невиновности. ЦИК КР есть правоприменительный орган и не может препятствовать реализации пассивного избирательного права любых наших граждан, в том числе находящихся в конфликте с законом, вина которых не доказана обвинительным приговором, вступившим в законную силу.

– Насколько можно понять, в экспертной среде нет единого мнения о том, имеют ли право баллотироваться и быть официально зарегистрированными те выдвиженцы, которые находятся под стражей. Принимать решения по таким случаям все равно придется. С кем ЦИК будет консультироваться по этому поводу и когда вынесет свое решение?

– Эксперты, делающие заявления по этим вопросам, не всегда разбираются в основных принципах права, тем более в избирательном законодательстве. Поэтому наличествуют столь разнополярные мнения. Мы исходим из того, что принимаемые нами решения должны всегда находиться в правовом поле. ЦИК КР – независимый и коллегиальный орган, ответственный за организацию и проведение выборов в стране, поэтому ни на кого не должен оглядываться при принятии решений по сложным или коллизионным вопросам. Необходимость консультирования с компетентными органами не исключается. Напомню, что вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией ее полномочий, установленных законодательством о выборах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, – уголовно наказуемо в соответствие с ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса КР. Если кандидат, находящийся под следствием или в процессе судебного разбирательства, выполнит все предъявляемые требования в срок, решение о регистрации будет принято в период с 1 по 9 сентября включительно.

– Кандидат должен внести избирательный залог в миллион сомов, собрать в свою поддержку 30 тысяч подписей граждан, имеющих право голоса, и сдать экзамен на знание государственного языка. Первые две задачи для сидельцев СИЗО решаемы при поддержке из избирательных штабов и сторонников. А вот как они будут проходить тестирование на владение кыргызским языком?

– Неделю назад было утверждено Положение о проведении теста на знание государственного языка. 25 июля планируется презентация про особенности его проведения. Само тестирование будет проходить с 26 июля по 10 августа в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына. Оно проводится Нацкомиссией по госязыку с выдачей соответствующего сертификата. До 1 сентября текущего года ЦИК принимает такие сертификаты, при этом уровень владения госязыком должен быть "выше среднего", т.е. как минимум уровень В2. В законодательстве о выборах нет детальных регламентаций на счет особенностей сдачи указанного теста кандидатами, находящимися под стражей. Думаю, таким кандидатам должна быть предоставлена возможность пройти данный тест с обеспечением соответствующих мер охраны и конвоя. Как это сделать технически, должны предложить компетентные органы.

– И все-таки кандидаты в президенты по закону наделяются особым статусом и иммунитетом. Значит ли это, что если они смогут пройти регистрацию, то суды над ними будут приостановлены, а самих подсудных кандидатов выпустят на свободу?

– Кандидаты в президенты страны действительно наделяются особым статусом и иммунитетом. В соответствии с ч.10 ст. 21 Конституционного закона "О выборах президента…" зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, до дня официального объявления избирательной комиссией результатов выборов в СМИ без согласия ЦИК КР, за исключением случаев задержания на месте преступления. Это правило введено для того, чтобы предупреждать необоснованное использование репрессивных механизмов, подконтрольных правящей элите. Речь идет о временном периоде с момента регистрации и до оглашения результатов выборов. Здесь не следует путать с уголовными делами, возбужденными до объявления выборов и до регистрации в качестве кандидата. Регистрация в качестве кандидата в президенты по уголовно-процессуальному законодательству не является основанием для приостановления или прекращения судебных разбирательств либо изменения меры пресечения, и это вполне логично. Похоже, назревает прецедент, над которым нашему законодателю следует подумать и внести соответствующие коррективы в законодательство о выборах, дабы в будущем избежать таких нескладных ситуаций.

URL: http://www.vb.kg/363658
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, ЦИК
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