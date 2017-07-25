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Турсунбек Акун предложил исключить проверку кыргызскоговорящих кандидатов

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Айдана Абдуваитова

Кандидат в президенты Турсунбек Акун предложил Нацкомиссии по госязыку пересмотреть правила тестирования для кандидатов в президенты. Об этом он заявил сегодня, 25 июля, на заседании по разъяснению правил тестирования кандидатам в президенты.

Он отметил, что среди кандидатов есть и те, которые проходили обучение на кыргызском языке, ранее проходили аналогичное тестирование, доказали знание и владение кыргызским языком, успешно выступали на трибуне. Поэтому, отметил он, нерационально для таких кандидатов тратить время и ресурсы Нацкомиссии. Он считает, что лишняя проверка знаний таких кандидатов станет лишь пиаром.

Также Турсунбек Акун возмутился тем, что комиссия не включила в систему экзаменации написание сочинения, что, по мнению правозащитника, продемонстрирует реальное знание языка кандидатом.

Организаторы тестирования отметили, что правила едины для всех и невозможно исключить одного из них, ссылаясь на субъективную оценку.

URL: http://www.vb.kg/363661
Теги:
выборы, Турсунбек Акун
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Комментарии
Доктор Сальватор
25.07.2017, 11:16
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Плюсов: 45
Минусов: 28
Комментариев: 129

Официальный язык знать не должен президент?

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Барак уБАМа
25.07.2017, 14:17
Карма: +29
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Плюсов: 56
Минусов: 27
Комментариев: 186

Надо принять специальный закон запрещающий участие этого клоуна в выборах.

+1
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Жалоба модератору
Барак уБАМа
25.07.2017, 14:17
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 56
Минусов: 27
Комментариев: 186

Надо принять специальный закон запрещающий участие этого клоуна в выборах.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
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