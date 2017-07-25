Турсунбек Акун предложил исключить проверку кыргызскоговорящих кандидатов

Кандидат в президенты Турсунбек Акун предложил Нацкомиссии по госязыку пересмотреть правила тестирования для кандидатов в президенты. Об этом он заявил сегодня, 25 июля, на заседании по разъяснению правил тестирования кандидатам в президенты.

Он отметил, что среди кандидатов есть и те, которые проходили обучение на кыргызском языке, ранее проходили аналогичное тестирование, доказали знание и владение кыргызским языком, успешно выступали на трибуне. Поэтому, отметил он, нерационально для таких кандидатов тратить время и ресурсы Нацкомиссии. Он считает, что лишняя проверка знаний таких кандидатов станет лишь пиаром.

Также Турсунбек Акун возмутился тем, что комиссия не включила в систему экзаменации написание сочинения, что, по мнению правозащитника, продемонстрирует реальное знание языка кандидатом.

Организаторы тестирования отметили, что правила едины для всех и невозможно исключить одного из них, ссылаясь на субъективную оценку.