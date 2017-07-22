Прокурор города Бишкек ушел на пенсию

Прокурор города Бишкек Кубанычбек Бейшекеев освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Информацию об этом сегодня, 22 июля, "ВБ" подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что Бейшеекеев несколько дней назад написал заявление об уходе с должности. В ведомстве не сообщили на кого возложено исполнение обязанностей прокурора столицы.

Отметим, что Бейшеекеев являлся гособвинителем по разбирательству в суде по уголовному делу в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.