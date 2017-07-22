На берег Сены в Париже положили "мертвого кашалота"

На берегу Сены в Париже установили фигуру кашалота длиной порядка 18 метров. Эту акцию приурочили к фестивалю "Paris l"été" ("Лето в Париже"), который продлится до 5 августа, сообщает Le Parisien.

Чтобы убедить прохожих, что кашалот действительно выбросился на сушу, была разыграна сцена с участием игравших исследователей актеров, которые "изучали" животное. Для придания ситуации большей реалистичности место действия огородили.

Постановка с пластиковым китом, уточняет BFM TV, - работа активистов из бельгийской организации Captain Boomer. Ранее они уже устраивали подобные шоу. Целью акций является привлечение внимания к тому, что "наша экосистема разрушена".