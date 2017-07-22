Мира Карыбаева: В Бишкеке появится институт изучения алтайской цивилизации

В городе Бишкек появится институт изучения алтайской цивилизации. Об этом сегодня, 22 июля, сообщила советник президента КР Мира Карыбаева в ходе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Отметим симпозиум проходит в Иссык-Кульской области с 20 по 23 июля в нем принимают участие более 100 ученых из ряда стран.

"Было принято решение поддержать итоговую декларацию, ее проект в Секретариате.

Кроме того принято решение об привлечении к работе в принятых направлениях молодых ученых аспирантов. Также обсуждался вопрос о месте проведения и дате следующего форума. Некоторые гости сказали, что самое подходящее место это Кыргызстан. Затем поступило предложение о том, чтобы провести мероприятие на Алтае, пока этот вопрос еще не решен. Кроме того обсуждался вопрос о дате. Первоначально было предложено провести форум вместе со Всемирными играми кочевников в следующем году, но делегаты посчитали, что перерыв в год это много", - рассказала Карыбаева.

Также она перечислила и основные идеи форума: