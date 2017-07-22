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Найден источник последнего инопланетного сигнала

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Необычный сигнал, который, как считалось ранее, исходит от красного карлика Росс 128 и может быть связан с инопланетными цивилизациями, имеет земное происхождение. Об этом сообщается на сайте Университета Пуэрто-Рико.

"Сигнал, скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками, находящимися на геостационарной орбите. Пока мы не исключаем другие варианты и изучаем аномалии формы сигнала", - сказал профессор Абель Мендес, который первым заметил это излучение.

Сигналы широкополосных квазипериодических неполяризованных импульсов с очень сильной дисперсией зафиксированы в мае 2017 года. Последующие наблюдения подтвердили их существование.

Ученые выдвинули несколько версий происхождения излучения, в том числе необычную звездную активность, выбросы от других фоновых объектов или помехи от спутниковой связи.

Новое исследование показало, что необычные сигналы исходят не из системы Росс 128, как считалось ранее, а от геостационарных спутников, излучающих волны с наблюдаемыми характеристиками.

URL: http://www.vb.kg/363681
Теги:
космонавтика
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