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Премьер выполнил обещание. Уволен глава Госдирекции автодороги Бишкек-Ош

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Руслан Изреков

Изатбек Токтомамбетов уволен с поста главы Госдирекции автодороги Бишкек-Ош.

Напомним, 19 июля, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область премьер-министр Сооронбай Жээнбеков изучил состояние участка автодороги Бишкек – Ош на 133 километре.

После осмотра трассы глава правительства КР жестко раскритиковал работу госдирекции автодороги Бишкек – Ош за срыв ранее обозначенных сроков ремонта.

Жээнбеков подчеркнул, что генеральный директор госдирекции Изатбек Токтомамбетов будет уволен за невыполнение функциональных обязанностей, поручений правительства и срыв графика ремонтных работ.

Премьер-министр напомнил, что во время предыдущего изучения данного участка автодороги была представлена информация о том, что ремонтные работы начнутся еще 30 мая. Однако, к настоящему моменту уложено лишь 2,5 км дорожного полотна.

Тем временем, главой Госдирекции автодороги Бишкек - Ош назначен Тыныбек Кадырбаев.

URL: http://www.vb.kg/363683
Теги:
дороги, Минтранском
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