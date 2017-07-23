Батыралиев: Каждое медицинское учреждение должно развиваться автономно

Строительство Кыргызско-Турецкой больницы в г.Бишкек идёт по плану и будет завершено в срок к концу августа текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев, посещая объект 22 июля.

При этом главный врач страны отметил, как всегда и везде имеются определенные риски.

"Как известно, это будет первое уникальное по всем параметрам новое медицинское учреждение, управление и техническое оснащение которого требуют совершенно новых специалистов. Впервые гражданам страны будет предоставлена возможность лечиться в современном медицинском многопрофильном комплексе, где всё будет автоматизировано, включая систему климатконтроля, подачи газа и оказание экстренных услуг у постели каждого пациента, где будет действовать единая информационная система и осуществляться электронный контроль за всем происходящим в стенах стационара", - сообщил Батыралиев.

Современные стандарты учитываются и в постройке двух операционных, и в работе ангиографов, и в оснащении мощными морозильными установками стационарного морга, и в предоставлении лабораторных услуг и т.д. Но лаборатория, как и всё вокруг в новой больнице, должны быть заполнены не только навороченной техникой, но и высококвалифицированными обученными специалистами, которых на данный момент у нас не так много.

"За три года после переквалификации, за год после интернатуры и за два года после ординатуры однозначно невозможно подготовить современных нормальных специалистов, их еще надо обучать и обучать. Для обучения местных специалистов необходимо приглашать профессионалов в своём деле из других стран и с их помощью готовить своих. Всё должно соответствовать стандартам, которые требует современная медицина. Это касается и высокотехнического обслуживания всех других систем, которые будут обеспечивать качество предоставляемых медицинских услуг", - сообщил министр.

Именно поэтому, как считает Батыралиев, у больницы должен быть статус, приемлемая к новым условиям модель управления и финансирования, саморазвития и оплаты труда работников, которых в Кыргызстане пока нет.

По его словам, в новой Кыргызско-Турецкой больнице не будут завышать цены. То лечение, за которым кыргызстанцы сегодня выезжают за рубеж, необходимо максимально обеспечить новым госпиталем. При этом министр признался, что в данное время тарификация услуг в Кыргызстане по некоторым позициям даже дороже, чем за рубежом, и это, к сожалению, никак не отражается на качестве.

"Надо отвыкать от привычки всё время ждать помощи от государства. Каждая организация здравоохранения должна развиваться автономно и её саморазвитие должно определять её статус", - заключил Батыралиев.