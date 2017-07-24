Погода
$ 68.27 - 68.51
€ 79.25 - 79.90

Россия запустит в космос напечатанный на 3D-принтере спутник

116  0
www

Первый российский спутник, напечатанный на 3D-принтере, - "Томск-ТПУ-120" - запустят с Международной космической станции (МКС) в космос 17 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Томского политехнического университета (ТПУ), который является одним из разработчиков наноспутника.

По данным СМИ, спутник с весны 2016 года находится на МКС.

"В понедельник (24 июля. - Прим.ред.) будет проведена проверка работоспособности спутника и зарядка его аккумуляторных батарей от бортовой аппаратуры станции. Рабочий запуск запланирован на 17 августа", - говорится в сообщении пресс-службы ТПУ.

Спутник запустят космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский.

Напечатанный на 3D-принтере cпутник проведёт в открытом космосе до шести месяцев и будет передавать на Землю информацию о температуре на борту, на платах и батареях, а также параметры электронных компонентов.

В мае сообщалось, что "Томск-ТПУ-120" отправил поздравительный сигнал.

Как передавал телеканал "360", специалист рассказал, чем питаются космонавты на МКС.

URL: http://www.vb.kg/363738
Теги:
Россия, космонавтика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  