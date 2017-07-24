Россия запустит в космос напечатанный на 3D-принтере спутник

Первый российский спутник, напечатанный на 3D-принтере, - "Томск-ТПУ-120" - запустят с Международной космической станции (МКС) в космос 17 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Томского политехнического университета (ТПУ), который является одним из разработчиков наноспутника.

По данным СМИ, спутник с весны 2016 года находится на МКС.

"В понедельник (24 июля. - Прим.ред.) будет проведена проверка работоспособности спутника и зарядка его аккумуляторных батарей от бортовой аппаратуры станции. Рабочий запуск запланирован на 17 августа", - говорится в сообщении пресс-службы ТПУ.

Спутник запустят космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский.

Напечатанный на 3D-принтере cпутник проведёт в открытом космосе до шести месяцев и будет передавать на Землю информацию о температуре на борту, на платах и батареях, а также параметры электронных компонентов.

В мае сообщалось, что "Томск-ТПУ-120" отправил поздравительный сигнал.

Как передавал телеканал "360", специалист рассказал, чем питаются космонавты на МКС.