"Мерседес" тоже хочет загореть. Автохамы добрались до пляжей Иссык-Куля

С хамством на дорогах в городах, наверное, уже давно смирились все. Неправильно припаркованные автомобили можно встретить где угодно. Сегодня же пользователь социальной сети Facebook Замир Ибраев поделился интересным фотофактом. На золотых песках пансионата "Кыргызское взморье" вместе с отдыхающими под солнышком нежился автомобиль марки "Мерседес".

Немецкий автомобиль без государственных номеров расположился среди людей и зонтиков. Сколько он там простоял, неизвестно. В комментариях под фотографией обдумывают, снял ли владелец автомобиля номер самостоятельно или кто-то ему помог. К настоящему моменту неизвестно, находится машина по-прежнему на пляже или недобросовестный владелец уже убрал свое транспортное средство.