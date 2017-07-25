Во время проверки машин на Иссык-Куле изъято более килограмма наркотиков

Сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 23 июля в г. Балыкчы был задержан 44-летний К.Т., житель г. Нарына, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 840 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, задержанный был ранее судимый.

Также сотрудниками милиции ОВД Тюпского района 21 июля на трассе Каракол - Бишкек была остановлена автомашина "Мерседес-Спринтер" для проверки. Во время проведения осмотра был задержан пассажир - житель Джалал-Абадской области, 21-летний Б.Н., у которого при личном досмотре в рюкзаке было обнаружено 200 граммов конопли.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 246 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта").

Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследование.