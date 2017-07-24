Погода
$ 68.27 - 68.51
€ 79.25 - 79.90

В Боомском ущелье произошло ДТП. Есть погибшие

762  0
Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, примерно в 21:00 на въезде в Боомское ущелье произошло ДТП. Машину, вероятно, занесло, в результате авто ударилось об бетонное ограждение.

По предварительной информации, один из пассажиров скончался на месте. Еще один мужчина лежит на проезжей части, его состояние тяжелое. Еще двое лежат на обочине.

Милиции до сих пор нет. По словам очевидцев, в милицию они позвонили полчаса назад.

На место подъехала скорая помощь. Есть версия, что автомобиль попал под камнепад. На трассе длинный тормозной путь.

URL: http://www.vb.kg/363777
Теги:
ДТП
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  