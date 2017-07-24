В Боомском ущелье произошло ДТП. Есть погибшие

Сегодня, 24 июля, примерно в 21:00 на въезде в Боомское ущелье произошло ДТП. Машину, вероятно, занесло, в результате авто ударилось об бетонное ограждение.

По предварительной информации, один из пассажиров скончался на месте. Еще один мужчина лежит на проезжей части, его состояние тяжелое. Еще двое лежат на обочине.

Милиции до сих пор нет. По словам очевидцев, в милицию они позвонили полчаса назад.

На место подъехала скорая помощь. Есть версия, что автомобиль попал под камнепад. На трассе длинный тормозной путь.