Кыргызстанцы взяли восемь медалей на Всемирных интеллектуальных играх

Сборная Кыргызстана завоевала восемь медалей на Всемирной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта в Пардубице (Чехия).

Как сообщает Федерация тогуз коргоола Кыргызстана, у сборной три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов отметил, что это большое достижение для команды Кыргызстана. "Большая благодарность нашим тренерам по тогуз коргоолу, которые воспитали и подготовили таких талантливых спортсменов, они показывают впечатляющие результаты", - сказал он.

Напомним, в играх принимали участие представители 11 стран и боролись за награды по 10 видам интеллектуальных игр.

По итогам всех состязаний золотые медали завоевали Жаныл Сагынбекова по игре манкала, Бектур Тинибеков по эл багара и Камчыбек Касымов (бао).

Помимо этого, серебро по тогуз коргоолу в блице завоевал Анарбек Джамакеев, он же взял бронзу по рапиду, а также третьим стал по игре овари. Тинибеков по игре пассупанди и Касымов в хавалисе также вошли в тройку призеров.