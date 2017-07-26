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Кыргызстанцы взяли восемь медалей на Всемирных интеллектуальных играх

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана завоевала восемь медалей на Всемирной олимпиаде по интеллектуальным видам спорта в Пардубице (Чехия).

Как сообщает Федерация тогуз коргоола Кыргызстана, у сборной три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов отметил, что это большое достижение для команды Кыргызстана. "Большая благодарность нашим тренерам по тогуз коргоолу, которые воспитали и подготовили таких талантливых спортсменов, они показывают впечатляющие результаты", - сказал он.

Напомним, в играх принимали участие представители 11 стран и боролись за награды по 10 видам интеллектуальных игр.

По итогам всех состязаний золотые медали завоевали Жаныл Сагынбекова по игре манкала, Бектур Тинибеков по эл багара и Камчыбек Касымов (бао).

Помимо этого, серебро по тогуз коргоолу в блице завоевал Анарбек Джамакеев, он же взял бронзу по рапиду, а также третьим стал по игре овари. Тинибеков по игре пассупанди и Касымов в хавалисе также вошли в тройку призеров.

URL: http://www.vb.kg/363787
Теги:
спорт, тогуз коргоол
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