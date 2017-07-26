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Из 66 учащихся РУОР только 21 набрал пороговый балл ОРТ

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Гулиза Авазова

Из 66 учащихся Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) только 21 набрал пороговый балл Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщил директор данного спортивного учебного заведения Жениш Кызалаков в своем отчете по итогам первого полугодия.

В этом году РУОР окончили 82 человека, из которых ОРТ сдали 66 человек, а пороговой балл получил только 21 из них.

Также директор отметил, что есть тренеры в училище, которые "ни во что не ставят" мнение руководства и преподавательского состава.

Как сообщает отдел развития физкультуры в регионах Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, это подтверждает низкое качество проводимой образовательной работы. В отчете нет ни слова о проводимой селекционной работе по отбору перспективных учащихся, хотя ведомство отмечало о необходимости проведения отбора в РУОР обязательно с выездом в регионы.

В связи с этим решением коллегии госагентства директору РУОР Женишбеку Кызалакову и замдиректора по учебной части Жылдыз Куватбековой объявлен выговор.

Вместе с этим руководству училища обязали в течение 10 дней предоставить план на 2017-2018 учебный год.

Отметим, также был уволен заместитель директора по спорту РУОР Жениш Стамалиев, который, являясь по специализации тренером по боксу, также одновременно получал зарплату как наставник по борьбе. В госагентстве посчитали, что эти действия совершены в целях личной выгоды путем искусственного завышения заработной платы.

URL: http://www.vb.kg/363792
Теги:
РУОР, спорт
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