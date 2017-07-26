Из 66 учащихся РУОР только 21 набрал пороговый балл ОРТ

Из 66 учащихся Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) только 21 набрал пороговый балл Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщил директор данного спортивного учебного заведения Жениш Кызалаков в своем отчете по итогам первого полугодия.

В этом году РУОР окончили 82 человека, из которых ОРТ сдали 66 человек, а пороговой балл получил только 21 из них.

Также директор отметил, что есть тренеры в училище, которые "ни во что не ставят" мнение руководства и преподавательского состава.

Как сообщает отдел развития физкультуры в регионах Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, это подтверждает низкое качество проводимой образовательной работы. В отчете нет ни слова о проводимой селекционной работе по отбору перспективных учащихся, хотя ведомство отмечало о необходимости проведения отбора в РУОР обязательно с выездом в регионы.

В связи с этим решением коллегии госагентства директору РУОР Женишбеку Кызалакову и замдиректора по учебной части Жылдыз Куватбековой объявлен выговор.

Вместе с этим руководству училища обязали в течение 10 дней предоставить план на 2017-2018 учебный год.

Отметим, также был уволен заместитель директора по спорту РУОР Жениш Стамалиев, который, являясь по специализации тренером по боксу, также одновременно получал зарплату как наставник по борьбе. В госагентстве посчитали, что эти действия совершены в целях личной выгоды путем искусственного завышения заработной платы.